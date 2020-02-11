شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين من عدة محافظات فى الضفة، وذكر نادى الأسير، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، بالإضافة إلي فتيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ومواطن من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومواطن من قرية كفر قليل جنوب نابلس وآخر في القدس المحتلة .

وفى سياق آخر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على مراكب الصيادين على قرابة 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطرهم للهروب خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.



على جانب آخر، جرفت آليات الاحتلال أراض زراعية غرب سلفيت، حيث قال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المنطقة المسماة "خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ250 فدانا، تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الاسلامية، بالإضافة إلى 120 فدانا تعود ملكيتها لإحدى العائلات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين، ثلاثة أشقاء من رام الله وثلاثة أسرى محررين من جنين .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط انتشار مكثف لدوريات الاحتلال. وفى سياق أخر، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف، وطردوا الموظفين والحراس، ومن جانبها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، هذا الاقتحام . وأشار وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إلى أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف، مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة . وقال "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، وتحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال. Advertisements

يذكر ان 79 مستوطنا، اقتحموا أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 79 مستوطنا متطرفا بينهم طلبة معاهد يهودية اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط تنفيذهم جولات استفزازية فى باحاته.

وتزامن ذلك، مع قيام جماعات إسرائيلية متطرفة، بتنظيم اقتحام جماعى واسع للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبرى".

وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، وخاصة فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس.