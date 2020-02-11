حماس تطالب "عباس" بـ"إجراءات عملية" لمواجهة صفقة القرن

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ عدد من "الإجراءات العملية"، في إطار مواجهة صفقة القرن المزعومة.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه "المطلوب من الرئيس عباس، وفي جميع أنشطته وتحركاته الإقليمية والدولية، اتخاذ مواقف عملية تتعدى الأقوال، وترجمتها إلى أفعال، وفي مقدمتها رفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي".

ومن ضمن هذه الإجراءات، بحسب برهوم، ضرورة "إنهاء التنسيق الأمني مع العدو، والإعلان عن التحلل من اتفاقية أوسلو (للسلام عام 1993) وملحقاتها".

ودعا برهوم إلى "رفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، والسماح للشعب بالضفة الغربية بالتعبير عن حالة الغضب تجاه هذه الصفقة، بأدوات وأشكال النضال والكفاح والمقاومة".

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وأكد على ضرورة عقد "لقاء قيادي فلسطيني عاجل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الصفقة، وحماية مصالح الشعب".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.