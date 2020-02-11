فتى فلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي بضربه خلال اعتقاله

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قال فتى فلسطيني، اعتقله الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنه تعرض للضرب مقيد اليدين، على مدار عدة ساعات.
وأضاف الفتى عامر عويضات (14 عاما)، في حوار مع وكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزل عائلته في مخيم العرّوب للاجئين بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية صباح الثلاثاء، واعتقلته.
وتابع "تم نقلي لبرج عسكري قريب من المخيم، تعرضت للضرب من قبل عدد من الجنود، بأيديهم وأرجلهم".
وقال "تركت عدة ساعات مُقيّد اليدين، وحقق معي ضباط، حول راشقي الحجارة في المخيم".
وأشار إلى أنه اتهم برشق الحجارة وعبوات حارقة على قوات الجيش، وهو ما نفاه، قبل أن يتم الإفراج عنه.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، رصدت كاميرا وكالة الخليج 365، قوة إسرائيلية خلال اعتقال الفتى "عويضات"، وسط محاولة والدته منعهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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