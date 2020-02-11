غزة.. مسيرة تنديدا بـ"صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية، تنديدا بصفقة القرن المزعومة.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظّمتها القوى الوطنية والإسلامية، في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، الأعلام الفلسطينية إلى جانب لافتات رافضة للصفقة.

وقال وليد العوض، القيادي بحزب الشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في المسيرة "الشعب يخرج اليوم موحّدا بجميع أطيافه، للتأكيد على رفضه لصفقة القرن".

وأضاف في حوار خاص مع وكالة الخليج 365 "نحن نتمسك بالوحدة الوطنية لإسقاط الصفقة المزعومة، وحماية القضية".

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وبيّن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول من خلال خطته "تصفية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين "سيحبطون تلك المحاولات".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.