اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي فرّق مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة، مستخدما قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مسعفون ميدانيون لمراسل وكالة الخليج 365، أنهم قدموا العلاج لعدد من المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم غاز مسيل للدموع.

وخرجت مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية من وسط رام الله، عقب وقفة منددة بالصفقة، باتجاه مدخل مدينتي رام الله والبيرة.

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وأشعل المحتجون النار في إطارات سيارات مطاطية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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