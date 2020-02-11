أنقرة/ الخليج 365
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكشف غدا الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الكنوز البشرية الحية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن قوات بلاده ردّت على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، بأقصى درجة.
وأضاف قائلا: "قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة، ولن نكتفي بذلك، بل سنواصل الرد".
وفي إشارة إلى النظام السوري، قال أردوغان: "سيدفعون ثمنًا باهظًا كلما اعتدوا على جنودنا".
وخلال كلمته استعرض الرئيس أردوغان مسيرة حياة عدد من الشخصيات التاريخية التركية البارزة.
وعقب الخطاب وزع الرئيس التركي جوائز الحفل لعدد من الشخصيات الفنية والأدبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنعلن الأربعاء الخطوات التي سنتخذها حيال إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.