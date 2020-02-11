أردوغان: سنعلن الأربعاء الخطوات التي سنتخذها حيال إدلب

أنقرة/ الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكشف غدا الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الكنوز البشرية الحية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن قوات بلاده ردّت على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، بأقصى درجة.

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وأضاف قائلا: "قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة، ولن نكتفي بذلك، بل سنواصل الرد".

وفي إشارة إلى النظام السوري، قال أردوغان: "سيدفعون ثمنًا باهظًا كلما اعتدوا على جنودنا".

وخلال كلمته استعرض الرئيس أردوغان مسيرة حياة عدد من الشخصيات التاريخية التركية البارزة.

وعقب الخطاب وزع الرئيس التركي جوائز الحفل لعدد من الشخصيات الفنية والأدبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.