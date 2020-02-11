تونس.. العثور على معسكر للإرهابيين بمرتفعات "القصرين"

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت الداخلية التونسية، الثلاثاء، العثور على معسكر لإرهابيين في مرتفعات جبال محافظة القصرين، يحتوي ألغام ومعدّات لصنع متفجّرات، كانت ستستخدم بعمليات إرهابية.

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365، قالت الوزارة إنّ "الإدارة المحليّة المختصّة بالقصرين التابعة للوزارة، تمكنت إثر حصولها على معلومات، من الكشف عن "مخيم لعناصر إرهابيّة بمرتفعات جبال القصرين (غرب)".

وأضاف البيان أن المعسكر "يحتوي على ألغام مختلفة الأحجام ومعدّات لصنع المتفجّرات، بنيّة استعمالها لاحقا في تنفيذ أعمال نوعيّة وإرهابيّة".

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ولفت إلى أن مكان المعسكر يُعرف بـ "شعبة وادي الديار" داخل "جبل سمّامة" غربي البلاد.

وأواخر يناير/ كانون ثان الماضي، كشفت الوزارة عن أماكن أخفت فيها عناصر إرهابية تابعة لـ"أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش"، كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في جبل عرباطة بمحافظة قفصة (جنوب غرب).

وفي مايو/ أيار 2011، شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

ولطالما كانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية التي عرفت بـ "وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.