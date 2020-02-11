نائب لافروف: لدينا تواصل مع واشنطن بشأن أحداث إدلب

موسكو/ الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده على تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستجدات الاوضاع في مناطق خفض التصعيد بإدلب.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه ريابكوف، الثلاثاء، مع عدد من الصحفيين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح ريابكوف أن مسؤولين عسكريين على كافة المستويات، يتباحثون حول الأحداث الميدانية الحاصلة في إدلب.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليون و677 ألف نازح.

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