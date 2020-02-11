شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة: ضبط «عراقي» احتال على زوار الحرم النبوي مُدعياً علاج فقد البصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المديتة المنورة:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة، إنه بالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتيال شخص على زوّار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنوّرة، بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة، أن مدعي معالجة فقط البصر هو زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر؛ حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.