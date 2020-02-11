خمسة قتلى في هجوم انتحاري استهدف كلية عسكرية في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة أشخاص، على الأقل، في ساعة مبكرة، الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف كلية عسكرية في كابول، في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي.

وبينما أعلنت وزارة الدفاع أن خمسة أشخاص قتلوا، وأصيب 6 آخرون، على الأقل، بجروح، قالت وزارة الداخلية إن 6 ستة أشخاص، ( مدنيان وأربعة عسكريين)، قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن.

وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن المهاجم كان يسير عندما استهدف عربة قرب حاجز كانت تستعد للدخول إلى الكلية. ودان الرئيس أشرف غني الهجوم، ووصفه بـ«الجريمة ضد الإنسانية»، مجدداً دعوته لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وكانت الكلية العسكرية مسرحاً للعديد من الهجمات في الماضي، بينها هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي في مايو/ أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن حركته «تحقق»في الحادث حيث لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة توقفت في الأسابيع القليلة الماضية، عن استهداف مواقع كبيرة في المدن في مسعى لإبقاء المحادثات مع واشنطن على مسارها، لكن أعمال العنف في الولايات الأفغانية استمرت.

ويأتي هجوم، الثلاثاء، في وقت تسعى واشنطن وطالبان للتوصل إلى اتفاق محتمل، يتيح بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية. لكن يبدو أن القليل من التقدم أحرز نحو التوصل لاتفاق، ما دفع بالحركة لإلقاء اللوم على البيت الأبيض، وعلى ما قالوا إنه لائحة متزايدة من المطالب.