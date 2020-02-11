دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف iQOO 3 5G في Geekbench بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف iQOO 3 5G في تسريبات من قاعدة بيانات Geekbench التي أكدت على أن الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل Android 10.

أطلقت علامة iQOO التجارية إعلانات تشويقية لهاتفها المرتقب iQOO 3 5G، والتي كشفت من خلالها عن الملامح الأولى لتصميم الهاتف.

كشف الإعلان التشويقي الذي نشر مؤخراً عن موقع زر التحكم في الصوتيات في هاتف iQOO 3 5G الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، إلى جانب زر التشغيل الذي يتميز باللون الأحمر، كما يضم إطار الهاتف زر مميز بحساسية اللمس في الزاوية العلوي من الإطار، وتشير التوقعات إلى زر أخر بحساسية اللمس في الجزء السفلي.

أيضاً يظهر مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي من هاتف iQOO 3 5G، والذي يأتي إلى جانب ميكروفون ثانوي، كما تكشف الصور في الإعلان التشويقي عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية حيث يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع فلاش LED، ومن المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل.

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ولقد رصد بالفعل تصميم وإعدادات الكاميرة الخلفية لهاتف iQOO 3 5G في تسريبات مصورة على Weibo التي أكدت على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل. من جانب أخر رصد هاتف iQOO 3 5G في قاعدة بيانات Geekbench، حيث يأتي نموذج الهاتف بعنوان “kona”، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 865، أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بإختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية بين 6، و8 جيجا بايت رام.

يذكر أن علامة iQOO التجارية التابعة لشركة vivo لم تؤكد حتى الآن على موعد رسمي لكشف النقاب عن هاتف iQOO 3 5G، لذا نترقب إعلان الشركة عن مؤتمر iQOO 3 5G خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف iQOO 3 5G في Geekbench بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.