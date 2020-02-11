شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنياً في قصف جوي على مدينة إدلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الأنسان عن مقتل 12 مدنياً في قصف جوي على مدينة إدلب، وفق ما ذكرته شبكه سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد فى وقت سابق أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق لأول مرة منذ عام 2012 اليوم الثلاثاء بعد أن طردت الميليشيات من آخر موطئ قدم لهم على الطريق، ويمتد الطريق السريع إم 5 من حلب إلى درعا فى جنوب سوريا.

وقال المرصد إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على الطريق السريع بالكامل بعد أن سيطرت على ضاحية فى غرب حلب من المعارضين.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد، أمس الاثنين، أنه سُمع منذ قليل، دوى انفجار عنيف فى حى المزة الواقع فى الجهة الغربية للعاصمة دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة يستقلها شخص مجهول الهوية قرب صالة الجلاء فى الحى.

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وأضاف المرصد أن الأنفجار أدى إلى مقتل الشخص واحتراق سيارته بشكل كامل، تزامن مع انتشار أمنى كثيف لعناصر من استخبارات النظام فى محيط المنطقة التى وقع فيها الانفجار.