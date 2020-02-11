شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: اعتداءات الاحتلال التركى لن تنجح فى إحياء تنظيمات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر رسمى بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن إعتداءات النظام التركى على الأراضى السورية لن تنجح فى إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية، وأن الجيش سيواصل محاربة هذه التنظيمات للقضاء عليها، واستعادة السيطرة على كافة الأراضى السورية، وأكد - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، رفض سوريا القاطع لأي تواجد تركى على الأراضى السورية الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي واعتداء صارخاً على سيادتها ، ويتناقض مع بيانات : "آستانا " وتفاهمات "سوتشي " بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب ، الأمر الذي يؤكد إصرار نظام أردوغان على عدم احترام أي تعهدات ومواصلة التصرف كنظام خارج عن القانون .

وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي تهيب فيه سوريا بالمجتمع الدولي اتخاذ المواقف الواجبة للجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه "اللامحدود " للإرهاب في سوريا وليبيا ، فإنها تؤكد مجدداً أن هذه الاعتداءات لن تنجح في إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية ، وستستمر قوات الجيش السوري في مطاردة فلول هذه التنظيمات حتى القضاء عليها بشكل كامل واستعادة السيطرة على الأراضي السورية .

من جانب أخر أعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اندريه ماهيسيتش عن قلقه إزاء سلامة المدنيين السوريين شمال غرب سوريا، قائلا "إن الأزمة الإنسانية هناك أصبحت يائسة على نحو متزايد، وذلك في ظل نزوح أعداد هائلة من السكان".