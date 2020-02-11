«المرور»: استخدام «الكاميرات الذكية» لرصد المخالفات قريباً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت “الإدارة العامة للمرور”، عن قرب استخدام الكاميرات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قريباً لرصد المخالفين للأنظمة المرورية، وغير الملتزمين بحدود المسارات المحددة على الطرق. وأوضح “المرور السعودي” عبر فيديو مصور على حسابه في “تويتر”، أنه “باستخدام الأجهزة التقنية الذكية المطورة من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم)، يتم تحديد المركبات المخالفة ثم تقوم بتصويرها معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي ثم رصدها بشكل آلي”.

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