ماذا يفعل فيروس كورونا في الجسم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

لا تزال العديد من الحقائق حول فيروس كورونا الجديد الذي أثار موجة من الرعب في العالم غامضة.



وكانت محاربة فيروس كورونا الجديد حتى وقت قريب معركة ضد المجهول للأطباء، وكان هناك العديد من الأسئلة المطروحة: كيف تهاجم الفيروسات الجسم؟ ما هي الأعراض؟ من هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ وكيف يمكن التعامل معه؟

وبدأ تقرير قدمه مسعفون على الخط الأمامي لمواجهة هذا الوباء في مستشفى جينتيان في ووهان في تقديم إجابات عن هذه الأسئلة، وتم نشر تحليل تفصيلي لأول 99 مريضاً عولجوا في مجلة لانسيت الطبية، بحسب موقع بي بي سي.

مهاجمة الرئتين

كان جميع المرضى الـ 99 الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بالتهاب رئوي، وكانت رئاتهم ملتهبة بشكل حاد، والحويصلات الصغيرة التي يتحرك فيها الأوكسجين من الهواء إلى الدم ممتلئة بالماء.

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أما الأعراض الأخرى فكانت على النحو التالي:

الحمّى: 82 مريضاً السعال: 81 مريضاً الضيق في التنفس: 31 مريضاً آلام في العضلات: 11 مريضاً الارتباك: 9 مرضى الصداع: 8 مرضى التهاب الحلق: 5 مرضى

وتشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 10% من المرضى فارقوا الحياة.

واعتباراً من 25 يناير، ومن بين 99 مريضاً شملتهم الدراسة:

57 مريضاً لا يزالون على قيد الحياة تحت الرعاية الصحية 31 خرجوا من المستشفى 11 مريضاً فارقوا الحياة

وهذا لا يعني أن معدل الوفاة يبلغ 11% فقط، حيث أن العديد من المرضى في المستشفى معرضون للوفاة، وهناك مرضى آخرين تظهر عليهم أعراض خفيفة لا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

وكان 49 مريضاً من أصل 99 لديهم اتصال مباشر بالسوق، وكان معظم المرضى في منتصف العمر، بمتوسط 56 عاماً، و67% منهم من الرجال.