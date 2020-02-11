لن تصدق.. الماء الدافئ والليمون قد يسبب تساقط أسنانك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

استبدل العديد من الأشخاص الشاي بالماء الدافئ والليمون، ولكن دون الإدراك بأن هذا الأمر قد يضر على صحتهم!



بسبب الأضرار الصحية المرتبطة بتناول الكافيين، قام العديد من الأشخاص باستبدال هذه المشروبات بالماء الدافئ والليمون، إلا أن أطباء الأسنان يحذرون من مخاطر هذا الأمر.

حيث نصح أطباء الأسنان بعدم القيام بذلك، لما تحمله المشروبات الحمضية من ضرر كبير على الأسنان.

فالأحماض الموجودة في الحمضيات من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا، معرضة إياها للتساقط.

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وأفاد الأطباء أن تناول كوب واحد من الماء الدافئ والليمون يسبب الضرر للأسنان، إذ أن قطعة الليمون الموجودة تحمل مستويات مضاعفة من الحموضة مقارنة بمشروب الليموناضة.

ولاحظ الأطباء في جامعة (King’s College London’s Dental Institute) أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يومياً، يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة.

وأكد الأطباء أن هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجود في بيئة دافئة مثل هذا الماء.

في المقابل، يعد تناول الروزماري على سبيل المثال، الخيار الامن لمن يرغب في الابتعاد عن مشروبات الكافيين والحفاظ على أسنانه.

وأضاف الاطباء في دراستهم التي نشرت في المجلة العلمية (British Dental Journal) أن مشروب الماء الدافئة والليمون أصبح منتشراً جداً في الاونة الأخيرة، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من مشاكل الأسنان ويضاعفها.

وبناء على النتائج التي توصل إليها الأطباء، حذروا من تناول هذا المشروب واستبداله باخر أكثر أمناً.