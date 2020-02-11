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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة مرسيدس تعلن تصنيع "قارب بحري" سريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية تصنيع "قارب بحري" سريع بمساعدة شركة Cigarette Racing المتخصصة بصناعة القوارب السريعة.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، صورة رسمية لتصميم القارب المستوحى من طراز G-Class الفاخر.
وقال الموقع الأمريكي إن مرسيدس ستشارك بالقارب الجديد الذي لم تعلن اسمه حتى الآن، ضمن فعاليات معرض ميامي الدولي للقوارب الذي تنطلق فعالياته بداية من يوم 13 فبراير/شباط الجاري.
كان آخر قارب تطرحه مرسيدس مستوحى من فئة G-Class قبل هذا القارب الجديد، يرجع لعام 2014 وكان بطول 42 قدما، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1750 حصانا.
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