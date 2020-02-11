سامسونج تكشف رسميا عن هاتف جديد قابل للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تكشف شركة "سامسونج" للإلكترونيات النقاب عن هاتف ذكي جديدة قابلة للطي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر في أمريكا.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن الشركة ستكشف عن هاتفها الذكي الجديد الرائد، الذي يفترض أن يطلق عليه اسم "جالاكسي S20"، بخلاف هاتف قابل للطي يشبه "الصدفة" يتوقع أن يطلق عليه اسم "جالاكسي" Z Flip، بمؤتمر الشركة في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء.

ولم تؤكد "سامسونج"، وهي أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، أي معلومات تتعلق بمواصفات الهواتف الجديدة، لكن وفق مطلعين فإن سلسلة "جالاكسي S20" ستوفر 3 موديلات؛ " جالاكسي S20"، و"S20 بلس"، و"S20 ألترا".

ومن المتوقع أن يحتوي جهاز "جالاكسي S20 ألترا"، الذي يتوقع أن يبلغ حجم شاشته 6.9 بوصة، على وحدة كاميرا رباعية، تتضمن أفضل جهاز استشعار في القطاع تبلغ دقته 108 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن يحتوي كل من "جالاكسي S20 بلاس" من الفئة المتوسطة، و"جالاكسي S20" من الفئة الأولى على مواصفات أضعف من "S20 ألترا"، لكن أفضل من سابقاتها في سلسلة "جالاكسي S10".

وتوقعت شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" للأبحاث السوقية مؤخرا أن تبيع "سامسونج" أكثر من 40 مليون وحدة من سلسلة "جالاكسي S20" هذا العام مع تحسين مواصفات الأجهزة، وتوسيع شبكات الجيل الخامس 5G حول العالم.

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كما ستكشف "سامسونج" النقاب أيضا عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي عموديا.

وقد لمّحت الشركة إلى الهاتف الجديد في إعلان تلفزيوني أثناء بث حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

ويشاع أن الشاشة القابلة للطي مصنوعة من الزجاج بدلا من البلاستيك المستخدم في الهواتف الأخرى القابلة للطي التي تباع حاليا في السوق. ومن المتوقع أن تكون لهاتف "جالاكسي Z Flip" شاشة بحجم 6.7 بوصة.

وتأمل شركة "سامسونج" في أن تتمكن الهواتف الجديدة من تعزيز مكانتها على قمة سوق الهواتف الذكية العالمي.

وحصلت الشركة على أكثر من 20% من حصة السوق في عام 2019، وفقا لبيانات لتحليلات السوق الاستراتيجية، متغلبةً على منافساتها مثل "هواوي" و"أَبِل".

كما تأمل الشركة أيضا في أن تعزز الهواتف المحمولة الجديدة من أرباحها في قطاع الهواتف المحمولة.

وقد بلغت مبيعات الهواتف المحمولة من شركة "سامسونج" (90 مليار دولار أمريكي) في العام السابق، بزيادة 6.5% على العام السابق له، لكن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 8.8% على أساس سنوي.