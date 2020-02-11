علماء يكتشفون فيروسا غامضا يدعى "يارا"

دبي - بواسطة محمد فارس © ارشيفية ارشيفية

وكالات:

اكتشف علماء فيروسا جديدًا في البرازيل، وأطلقوا عليه اسم "يارا"، نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الفيروس الجديد يصفه العلماء بـ"الغامض"، بعدما وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيًا، ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية.

وتابعت "قد لا يمثل الفيروس أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضا، تماما مثل حورية الماء في الأسطورة". ويقول العلماء، في ورقة بحثية، إن "يارا" يشكل "سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير".

وسبق للعالمين، اللذين اكتشفا "يارا"، أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا، والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه.