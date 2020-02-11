دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy M31 ينطلق رسمياً في 25 من فبراير بقدرة بطارية 6000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت العملاق الكوري يوم 25 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M31 الذي ينطلق بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 6000 mAh.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy M30 في فبراير من العام الماضي، ومن ثم أطلقت هاتف M30s خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق Galaxy M31 قبل نهاية الشهر الجاري.

ولقد ظهرت الصور الرسمية للهاتف بالفعل مع بعض المواصفات التي تقدم من سامسونج في هاتف Galaxy M31، حيث يضم الهاتف كاميرة خلفية رباعية بتصميم مستطيل، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

Advertisements

كما يتميز هاتف Galaxy M31 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويضم هذا الإصدار أعلى قدرة للبطارية تصل إلى 6000 mAh.

هاتف Galaxy M31 يضم أيضاً شاشة sAMOLED، مع نتوء القطرة صغير الحجم في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy M31 ينطلق بمعالج Snapdragon 665 أو معالج سامسونج Exynos 9611، كما تشير التوقعات إلى مستشعر بزوايا عرض واسعة في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر لعمق التصوير وأخر مع عدسات macro.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy M31 ينطلق رسمياً في 25 من فبراير بقدرة بطارية 6000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.