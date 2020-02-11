شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: يجب وقف كل الهجمات على القوات السورية والروسية فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يجب وقف كل الهجمات على القوات السورية والروسية فى محافظة إدلب وتنفيذ الاتفاق الروسى التركى بشأن سوريا.

كان الكرملين يعلق بعدما سيطرت قوات الحكومة السورية على طريق سريع فى شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012 ومع انتهاء محادثات بين تركيا وروسيا تهدف إلى وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جنديا تركيا خلال أسبوع.

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