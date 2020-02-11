شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى يجتمع للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع البرلمان اللبنانى اليوم الثلاثاء من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب بينما اشتبكت قوات الأمن مع محتجين حاولوا تعطيل الجلسة.

ومن المقرر أن يصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

وفى السياق نفسه، أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولى الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

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ومن المقرر أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية التى أفقدت العملة ثلث قيمتها كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع.

وسعيا لإحباط التصويت، احتشد مئات المحتجين منذ الصباح الباكر فى وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان. ورشق المحتجون قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة.