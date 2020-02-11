الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى الحدود مع سوريا

هطاي/ براق ميلي/ جم كانجو/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وذكر مراسل الخليج 365، أن قافلة عسكرية وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي (جنوب)، في طريقها إلى الحدود السورية. وأضاف أن التعزيزات تضم قوات من الوحدات الخاصة (الكوماندوز) وذخائر وتحصينات، وأنها تتجه نحو الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة. من جهة أخرى، وصلت 43 حاملة جنود إلى مدينة اسكندرون في الولاية ذاتها، بحيث تتوجه إلى الوحدات الحدودية في حال اقتضت الحاجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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