فعاليات فلسطينية تبحث مع القنصل التركي التعاون المشترك في القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

بحثت فعاليات فلسطينية، مع القنصل التركي العام في القدس، السفير أحمد رضا ديمير، الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك في المدينة المحتلة.

وأشار ديمير إلى أن تركيا، تولي أهمية كبيرة لفلسطين بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص، وقال إن فلسطين "ذات أهمية كبيرة لتركيا".

ولفت السفير التركي في هذا الصدد، إلى مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية في دعم الشعب الفلسطيني.

وأبدى ديمير الاستعداد لتقديم المساعدة للفلسطينيين في مدينة القدس، مُرحّبا بفكرة التعاون ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك في مشاريع بمدينة القدس.

وكان عماد منى، وهو رجل أعمال فلسطيني من القدس، قد استهل اللقاء بالتعبير عن امتنان الفلسطينيين في القدس، لمواقف تركيا، رئيسا وحكومة وشعبا، في دعم صمود الفلسطينيين في المدينة.

وقال "نشكر تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، على الوقوف معنا في هذه الظروف الصعبة للغاية، التي تمر بها مدينة القدس".

Advertisements

وأضاف "القدس تحت ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي كبير، نتيجة السياسات الإسرائيلية الضاغطة في مجالات البناء والاستثمار والتعليم وغيرها من القطاعات في المدينة".

وأضاف منى "رغم ذلك نحن نقف على أرضنا صامدين ونثمن مواقف كل الدول والشعوب التي تقف معنا، وعلى رأسها تركيا".

ومن جهته، فقد لفت رجل الأعمال أسامه صلاح الى المساهمة التركية في تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس، من خلال "السياحة الإسلامية".

وأشار صلاح في هذا الصدد إلى قدوم عشرات آلاف السياح الأتراك الى القدس، وقال "إنهم يقيمون في الفنادق الفلسطينية في المدينة، وينعشون المدينة من الشراء من المحال التجارية في المدينة المحاصرة".

وتحدث رجل الأعمال مازن سبيتاني، عن أوجه التعاون المشترك ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين في مدينة القدس والأتراك.

واتفقت الفعاليات الفلسطينية مع السفير التركي، على استمرار التواصل لتعزيز التعاون بين فلسطين وتركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.