العراق.. عبد المهدي وعلاوي يبحثان جهود تشكيل الحكومة

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365



بحث رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة.



وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عبد المهدي استقبل، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".



وأضاف البيان، أنه "جرى تداول تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف علاوي مطلع شباط/فبراير الجاري بتشكيل الحكومة، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

Advertisements

وجاء هذا التكليف بعد اتفاق غير معلن بين السياسي البارز مقتدى الصدر وخصمه زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، بحسب مراقبين.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.



ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيدا عن التبعية لأحزاب ودول الجوار، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.