العراق.. الإعدام بحق اثنين من المدانين باغتيال دبلوماسي تركي في أربيل

بغداد/ حيدر قره ألب/ الخليج 365

قضت محكمة الجزاء الثانية في مدينة أربيل شمالي العراق، بالإعدام على اثنين من المدانين باغتيال الدبلوماسي التركي عثمان كوسه عام 2019.

وبحسب خبر أورده موقع "راداو" الالكتروني (مركزه أربيل)، صدرت الأحكام المتعلقة بقضية الهجوم الذي أسفر عن اغتيال الدبلوماسي التركي إضافة لمواطنين عراقيين اثنين في يوليو/ تموز عام 2019.

وأشار الموقع أن المحكمة قضت بالإعدام بحق اثنين من المدانين، وبالسجن لعام على آخر، وبالسجن عامين على 3 من المدانين.

وكان كوسه استشهد إثر هجوم مسلح تعرض له أثناء وجوده في أحد مطاعم مدينة أربيل يوم 17 يوليو/ تموز العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.