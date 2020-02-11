إغتيال مشرف عام فضائية "الرشيد" العراقية في بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر في الشرطة العراقية، الثلاثاء، إن مسلحين مجهولين إغتالوا المشرف العام لقناة "الرشيد" الفضائية، نزار ذنون، قرب منزله، غربي بغداد.

وأضاف المصدر في قيادة شرطة بغداد للأناضول، بأن "مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا بالأسلحة النارية المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، بالقرب من منزله في حي الجامعة غربي بغداد".

وتمكن المهاجمون من الفرار دون اعتقال أحد منهم حتى وقته، ولم تتبين أي جهة حتى ظهر الثلاثاء المسؤولية عن الهجوم.

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وعلى مدى الأسابيع الماضية تعرض إعلاميون وناشطون وداعمون للاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب، لعمليات اغتيال واعتقالات واختطاف من قبل ملثمين مجهولين يعتقد إنتماءهم لجهات تناهض الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

وقناة الرشيد تلفزيونية فضائية عراقية تم افتتاحها عام 2009، مقرها بغداد، وتمتلك مكاتب متعددة في دول عربية مثل الإمارات ومصر والأردن، وهي مملوكة لرئيس التجمع الجمهوري العراقي (حزب سياسي مستقل ليس له تمثيل في البرلمان أو الحكومة) سعد عاصم الجنابي.‎

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