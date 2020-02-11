النظام يتقدم شمالي سوريا ويقترب من السيطرة على طريق استراتيجي

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

سيطر النظام السوري وحلفاؤه على 10 نقاط جديدة في منطقة "خفض التصعيد"، في إطار خروقاته المتواصلة لتفاهمات أستانة وسوتشي، وبات على مقربة من السيطرة على طريق حلب - دمشق.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة أن قوات النظام السوري بدعم جوي روسي سيطرت على 10 قرى في ريف حلب الغربي الجنوبي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، حيث بقي أمام النظام أقل من 10 كيلو مترات للسيطرة التامة على طريق حلب دمشق السريع M5.

من جانبها أفادت مصادر في المعارضة للأناضول بوقوع اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام مشيرة إلى أن فصائل المعارضة تمكنت من تدمير دبابة وناقلة جند لقوات النظام وقتل عدد منهم.وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

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ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين بالقرب من الحدود السورية التركية مليون و677 ألف نازح.



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