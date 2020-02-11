انطلاق جلسة البرلمان اللبناني لمنح الثقة للحكومة الجديدة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
انطلقت جلسة البرلمان اللبناني، الثلاثاء، للتصويت على الثقة للحكومة الجديدة التي يترأسها حسان دياب.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال افتتاح الجلسة، أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أكد حضور تيار المستقبل للجلسة، كما حزب القوات (يتزعمه سمير جعجع).
وفي مستهل الجلسة، قال دياب "نحن وأنتم نواجه اعتراضاً شعبياً ومخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار، فلنتواضع جميعأً ولنعترف أن إعادة الثقة تكون بالأفعال".
وتابع "لبنان يواجه أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة وفقراً مدقعاً وانهياراً في البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديداً مباشراً لرواتب المواطنين ولقمة عيشهم".
وشدّد دياب على أن "الإصلاحات التي نلتزم بها نابعة من مطالب اللبنانيين إضافة إلى الدول المانحة".
وقال إن "الحكومة ستتخذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة شاملة".
يتبع //
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