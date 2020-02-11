الجيش الإسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتى فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة من الجيش الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين بمحافظة الخليل.

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واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق شبان رشقوا القوات بالحجارة.

وأوضح الشهود، إن الجيش اعتقل الفتى عامر عويضات (14عاما)، خلال تلك المواجهات.

وعادة ما تندلع مواجهات في مخيم العروب الواقع على الشارع العام الواصل بين بمحافظتي الخليل وبيت لحم، جنوبي الضفة.

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