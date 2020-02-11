"سيواس" التركية ترسل مساعدات إنسانية إلى إدلب

سيواس/ خليفة يالتشين قايا/ الخليج 365

انطلقت 7 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، من ولاية سيواس وسط تركيا باتجاه محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وولايتي ألازيغ وملاطية التركيتين اللتان ضربهما زلزال الشهر الماضي.

وأوضح والي سيواس، في كلمة ألقائها خلال انطلاق الشاحنات، الثلاثاء، أن الإنسان التركي دائمًا محب لفعل الخير.

وقال: "نرسل اليوم 4 شاحنة مساعدات إلى إدلب و3 إلى إخوتنا في ألازيغ وملاطية".

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وأشار إلى أن الشاحنات تضم 7 آلاف و750 طردا يحوي مواد غذائية.

يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.