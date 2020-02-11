اليمن/ الخليج 365
قالت "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 167 مديرية في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضحت في تغريدة نشرها مكتب المنظمة في البلاد عبر حسابه على تويتر، "أنه تم تصنيف 167 مديرية (من أصل 333) في اليمن، على أنها بحاجة ماسة إلى المياه والصرف الصحي والخدمات المتعلقة بالنظافة الشخصية".
وأضافت أنه "خلال 2019 أوصلت المنظمة إلى حوالي 1.3 مليون شخص خدمات المياه والصرف الصحي ومتعلقات النظافة الشخصية".
ووفق تقارير أممية سابقة، فإن قلة توفر المياه النقية والصرف الصحي الأمن، أديا إلى انتشار الأوبئة والأمراض في البلاد التي دمر فيها القطاع الصحي بشكل كبير جراء الصراع.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ 6 أعوام، والتي خلفت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وجعلت 8 من بين كل 10 يمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق منظمات دولية أواخر 2019.
ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدولية للهجرة": 167 مديرية تفتقر للمياه والصرف الصحي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.