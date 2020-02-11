مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار كابول

صحيفة الخليج الالكترونية قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون بجروح في الانفجار الذي وقع صباح اليوم أمام أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول. وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان بأن مدنيين وأربعة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 12آخرين بينهم خمسة مدنيين، مضيفًأ أن هذه الحصيلة أولية ومرشحة للتغيير. وسارعت قوات الأمن الأفغانية إلى تطويق موقع الانفجار.

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