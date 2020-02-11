المرصد السوري: الحكومة تسيطر على طريق حلب-دمشق السريع للمرة الأولى منذ 2012

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع بين حلب ودمشق لأول مرة منذ عام 2012 اليوم الثلاثاء بعد أن طردت المعارضين من آخر موطئ قدم لهم على الطريق.
ويمتد الطريق السريع إم5 من حلب إلى درعا في جنوب سوريا.
وقال المرصد إن القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران انتزعت السيطرة على الطريق السريع بالكامل بعد أن سيطرت على ضاحية في غرب حلب من المعارضين.
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