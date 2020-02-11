بالفيديو.. ضبط «مُفحطة القطيف» وإحالتها للجهات المختصة

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جدة - متابعة الخليج 365 - القطيف: تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القطيف من إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقاطع فيديو تمارس التفحيط مستخدمة مركبة رياضية. وتعود التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى رصد فرق البحث والتحري في القطيف مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لتنجح في تحديد هوية قائدة المركبة ويتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة لإقرار العقوبة النظامية بحقها.

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