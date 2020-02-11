شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحقق مع صاحب واقعة إطلاق النار والاستعراض بسلاح رشاش داخل منزله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل منزله.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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ووفقاً لـ”عكاظ”، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرتها الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ووجهت بإيقاف المذكور على ذمه القضية.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وسلامته ، مضيفاً أن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة. وبين المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.