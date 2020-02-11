الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اشتباك بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين بوسط بيروت أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين يرشقونها بالحجارة لمنع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب. وانتشر الغاز المسيل للدموع في وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن طرقا مؤدية إلى مبنى البرلمان في المنطقة شديدة التحصين. وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز اسمنتي صوب مواقع قوات الأمن على أحد الطرق بالمنطقة.

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