بري يؤكد أن #لبنان بحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي لإعداد خطة إنقاذ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من "​صندوق النقد الدولي​"، لصياغة خطة ​إنقاذ.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس/ آذار المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط.

وشهد لبنان صباح اليوم، اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد اليوم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، فيما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي".

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وأضاف أن "المتظاهرين قاموا بإزالة أحد الحواجز الأسمنتية التي تفصلهم عن الشارع المؤدي الى أحد مداخل مجلس النواب"، مؤكدا أن "​قوى الأمن الداخلي طلبت من ​المتظاهرين​ الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام ب​أعمال شغب​ والابتعاد عن السياج و​الجدار الأسمنتي​ حفاظا على سلامتهم".

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.