شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة مصابي "كورونا" في تايلاند ترتفع لـ33 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت السلطات التايلاندية، الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن الإصابة الجديدة تعود لامرأة صينية من مقاطعة ووهان. ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 33 شخصا. وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية، الثلاثاء.

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