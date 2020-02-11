- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تساقط ثلوج بغداد في ظاهرة نادرة الحدوث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
شهدت العاصمة بغداد تساقط ثلوج في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود.
وتفاجئ سكان بغداد بهطول الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.
ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.
وكانت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية قد أكدت الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الفيديوهات والصور التي توثق تساقط الثلوج في بغداد، وعدد من المناطق العراقية.
#بغداد #ثلوج pic.twitter.com/hlTxdn1Tuw— Akram J. Mouhamed (@AkramJMouhamed1)
#بغداد #ثلوج pic.twitter.com/hlTxdn1Tuw— Akram J. Mouhamed (@AkramJMouhamed1) February 11, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تساقط ثلوج بغداد في ظاهرة نادرة الحدوث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.