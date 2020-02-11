شاهد.. تساقط ثلوج بغداد في ظاهرة نادرة الحدوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شهدت العاصمة بغداد تساقط ثلوج في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود.



وتفاجئ سكان بغداد بهطول الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.

ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.

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وكانت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية قد أكدت الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الفيديوهات والصور التي توثق تساقط الثلوج في بغداد، وعدد من المناطق العراقية.