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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تحمي الثدي من الأورام.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً حول العالم بين النساء، وقد ساعدت أدوات التشخيص المبكر لهذا النوع من الأورام على اكتشافه مبكراً، ما سهل تطوير علاجات له، وقلل من الوفيات بسببه.
وتشير دراسات إلى أن ما بين 30 و40 بالمائة من حالات سرطان الثدي ترجع إلى التغذية غير الصحية، وأن تعديل خيارات الأطعمة يسهم كثيراً في الوقاية من هذا النوع من الأورام.
تناول هذه الأطعمة للوقاية من سرطان الثدي:
* تناول الخضروات والفواكه الملونة بألوان زاهية، والتي تحتوي على صبغة البيتاكاروتين، مثل: الجزر، والبطاطا الحلوة، والفلفل الأحمر والأصفر، والشمّام، إلى جانب البروكلي.
* زيادة البروتين النباتي (البقول والمكسرات) على حساب البروتين الحيواني.
* تناول المزيد من الألياف الغذائية، عن طريق الحبوب الكاملة، مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والخضروات والمكسرات. فهناك أدلة على أن الألياف تساعد على توازن الهرمونات وبالتالي الوقاية من السرطان.
* توجد أدلة على الصلة القوية بين أكل اللحوم الحمراء بكثرة وبين الإصابة بسرطان الثدي.
* عدم استهلاك المشروبات الكحولية.
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