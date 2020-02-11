دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة Galaxy S20 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن بعض النماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة هاتف Galaxy S20، والتي تستعرض ميزة التصوير الليلي مع تقنية التكبير في الهاتف.

مزيد من التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول هواتف Galaxy S20 قبل الإعلان الرسمي غداً، حيث إستعرضت التسريبات الجديدة نماذج لصور بكاميرة Galaxy S20، والتي نشرت على صفحة Max Weinbach في تويتر.

وتسلط الصور الأولى الضوء على ميزة التكبير الرقمي بكاميرة Galaxy S20 حتى 30 مرة، والتي تظهر بالكثير من التشويش وبدون تفاصيل واضحة، ومن المرتقب لاحقاً عرض ميزة التكبير الرقمي في هاتف Galaxy S20 Ultra التي تصل إلى 100 مرة.

بينما تستعرض النماذج الأخرى من الصور ميزة التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة مع كاميرة هاتف Galaxy S20، والتي تأتي بتحسينات عن إصدارات العام الماضي، حيث تقدم كاميرة Galaxy S20 آداء أفضل وبوضوح وتفاصيل أكثر دقة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

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أيضاً تتميز نماذج صور Galaxy S20 بسطوع أعلى تحاكي الإضاءة الفعلية، كما تأتي الصورة بآداء يحاكي ما قدمت جوجل في هواتف Pixel 4.

يذكر أن التسريبات قد قدمت الكثير من مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث ينطلق الإصدارات الثلاثة بميزة دعم معدل تحديث 120Hz، مع دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة Galaxy S20 ظهر على التقنية بلا حدود.