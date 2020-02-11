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شاومي تستعرض آداء هاتف MI 10 في مقطع فيديو تشويقي جديد

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دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع شاومي تستعرض آداء هاتف MI 10 في مقطع فيديو تشويقي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي مؤخراً الصور الرسمية لهواتف Xiaomi MI 10، وXiaomi MI 10 Pro، والتي كشفت بوضوح عن التصميم المنحني للشاشة، واليوم نشرت الشركة مقطع فيديو جديد تستعرض من خلاله آداء هاتف MI 10.

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شاومي تستعرض آداء هاتف MI 10 في مقطع فيديو تشويقي جديد

التقنيه بلا حدود

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تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi MI 10، وXiaomi MI 10 Pro في السوق الصيني، ومن ثم تقدم شاومي الهواتف إلى الأسواق العالمية في مؤتمر يعقد في 23 من فبراير.

ولقد أكدت الصور الرسمية للهاتف على الشاشة المنحنية مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المزدوجة التي تأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة.

وسلط مقطع الفيديو الجديد الضوء على آداء هاتف Xiaomi MI 10 مع رقاقة معالج Snapdragon 865، حيث يدعم الهاتف القيام بالملايين من العمليات الحسابية خلال 36.8 ثانية، أي أكثر من ضعف آداء جهاز الحاسب عند القيام بنفس العمليات الحسابية الذي إستغرق 92 ثانية.

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هذا الموضوع شاومي تستعرض آداء هاتف MI 10 في مقطع فيديو تشويقي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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