دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تحدد يوم 24 من فبراير للإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم خلال فعاليات معرض MWC 2020، حيث حددت الشركة يوم 24 من فبراير للإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G.

نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم، الذي تكشف فيه النقاب عن هاتف Realme X50 Pro 5G الذي شغل بعض التسريبات في الفترة الأخيرة.

يظهر هاتف Realme X50 Pro 5G في الإعلان التشويقي بتصميم الكاميرة المزدوجة في ثقب الشاشة، كما يأتي بتصميم يحاكي هاتف realme X50 5G الذي قدم في السوق الصيني الشهر الماضي.

ولقد أكد Xu Qi Chase مؤخراً على أن هاتف Realme X50 Pro 5G المرتقب، والذي يأتي بنموذج رقم RMX2071، سيضم رقاقة معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، كما يأتي بسعة تخزينية 256 جيجا بايت في UFS 3.0.

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هاتف realme X50 Pro 5G ينطلق قريباً أيضاً بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة realme UI، ولقد حقق الهاتف في إختبارات AnTuTu مؤخراً 574985 نقطة.

أيضاً أكدت التسريبات المصورة لشاشة هاتف realme X50 Pro 5G على شاشة AMOLED بدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، أو Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، ومن المتوقع أن تدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

المصدر

هذا الموضوع Realme تحدد يوم 24 من فبراير للإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G ظهر على التقنية بلا حدود.