كيف تقوم بترقية نظامك إلى ويندوز 10 مجاناً؟ إليك الخطوات

دبي - بواسطة محمد فارس

أعلنت شركة مايكروسوفت قبل عدة أسابيع توقفها عن دعم نظام تشغيل ويندوز 7، مما أثار مخاوف الملايين الذين يستخدمونه، خاصة وأن خبراء التقنيات نصحوا بضرورة الترقية إلى نسخة ويندوز 10 لحماية أجهزتهم، فكيف يمكنهم فعل هذا دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية؟

وفقاً لهؤلاء الخبراء، فإن مستخدمي ويندوز 7 عليهم سرعة ترقية نظامهم إلى ويندوز 10، حتى يحموا بياناتهم من الاختراق، وكذلك حتى يتمكنوا من تحميل برامج مكافحة الفيروسات الحديثة، بالإضافة إلى مواكبة متطلبات العديد من البرمجيات والمواقع التي يتطلب عملها بشكل جيد توفر نظام تشغيل ويندوز 10.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأجهزة ربما لا تتوفر فيها المواصفات والمزايا الأساسية لتشغيل نظام ويندوز 10، كما لفتوا إلى أنه يجب عليهم صنع نسخة احتياطية من ملفاتهم ومعلوماتهم المهمة، لأن هناك اختلاف كبير بين برمجيات نظامي ويندوز 7 و10، وربما قد تضيع في حال ترقية النظام إلى النسخة الأعلى.

ومن أجل تحديث نظام تشغيل ويندوز 7 إلى 10 مجاناً، قال الخبراء أن هذا سيحدث إذا كانت النسخة أصلية ومرخصة بشكل رسمي، وسيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:التوجه إلى صفحة موقع مايكروسوفت الرسمية لتحميل نظام تشغيل ويندوز 10 (من خلال هذا الرابط) اضغط على خيار Download tool now الموجود أسفل قسم Create Windows 10 installation media بعد تحميل الملف، قم بتنصيبه على جهازك، واضغط على خيار upgrade this PC now بعد اكتمال ترقية النظام، ستحصل على ترخيص رقمي لنظام تشغيل ويندوز 10، فانتقل بعدها إلى Settings، ثم Update & Security، ثم اختر Activation المزيد:

