شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: لبنان بحاجة لمساعدة فنية من صندوق النقد الدولى لصياغة خطة إنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة النهار نقلا عن مصدر حكومي، إن رئيس البرلمان نبيه بري يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولى لصياغة خطة إنقاذ، وإن البت فى سداد السندات الدولية المستحقة فى مارس ينبغى أن يستند إلى مشورة صندوق النقد، موضحا أن لبنان لا يستطيع "أن يسلم أمره" لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط.

وتظاهر اللبنانيون اليوم أمام البرلمان اللبنانى رفضا لتصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة حسان دياب، ووقعت مواجهات بين المحتجين قرب البرلمان وقوات الأمن، وحسب موقع سكاى نيوز أغلق الأمن اللبنانى الطرق المؤدية للبرلمان.

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن لبنان فى مأزق حقيقى وخطر مفصلى يهدده، داعيًا إلى التكاتف والتعاون "فى سبيل تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة". وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن الأزمات المتعددة التى تمر بها البلاد حاليا، مرجعها السياسات التى جرى اعتمادها فى السابق، مشددا على أهمية دور اللبنانيين فى الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان فى هذه المرحلة.

Advertisements

وأضاف: "أصبحنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحل بهدم الجدار الذى يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبب بأزمات اجتماعية ومعيشية وبطالة ونقص حاد بالسيولة.. إمكانيات الدولة قليلة للغاية، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكل ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق".