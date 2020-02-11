إسرائيل توقف إدخال أجهزة الاتصال للقطاعات التجارية في غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، وقف إدخال أجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات إلى قطاع غزة بدءا من الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان للجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت اللجنة إنها "تبلغ شركات القطاع الخاص بقطاع غزة بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بالاتصالات لجميع القطاعات التجارية ابتداء من الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

وصباح اليوم، اتهم منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، نشطاء من حركة "حماس" بالاستيلاء على مستودع معدات تابع لشركة الاتصالات الفلسطينية (Patel) نهاية الشهر الماضي.

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وقال، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "نشطاء حماس سرقوا معدات كثيرة ونتيجة لذلك، ستواجه الشركة من الآن فصاعدا صعوبات جمة لتوفير الخدمات المطلوبة منها لسكان غزة".

وأضاف: "لن يتم إدخال معدات الاتصالات إلى القطاع حتى تتم إعادة كافة المعدات المسروقة".

ولم تعقب حركة "حماس" الاتهامات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (غير حكومية) إن "عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، أسفرت عن سرقة محتوياته، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية".

وأضافت، في بيان، إن "المسروقات شملت جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في القطاع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.