أسعار النفط تصل إلى أقل مستوياتها منذ 13 شهر

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 13 شهرا، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.75دولار أي حوالي 1.5% إلى 49.57 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل وهو أقل مستوى له منذ يناير 2019.

وتراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 1.14دولار أي بنسبة 2% إلى 53.33 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

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كان خام غرب تكساس قد تراجع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بمقدار0.63 دولار أي بنسبة 1.2% إلى 50.32 دولار للبرميل، لتصل خسائر النفط خلال أسبوع 2.4% من سعره ويواصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الدول المصدرة للنفط في ختام اجتماعاتهم اليوم الاثنين في فيينا بضرورة خفض الإنتاج حتى نهاية يونيو، وذلك مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت هذه الدول في بيان أن اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى عشر دول أخرى، من بينها، روسيا قد أوصت “بتعديل إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020”.