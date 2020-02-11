- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إمارة منطقة عسير، العثور صباح اليوم (الثلاثاء) على قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب النماص، وهو بصحة جيدة.
وكانت الإمارة أعلنت في وقت سابق اضطرار طائرة رشّ من طراز “therush S2R-34″ therush S2R-34” تتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى الهبوط في منطقة وعرة غير مأهولة في أصدار تهامة أمس (الإثنين).
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محمد بن دوسري في بيان ثالث حول الحادثة قبل قليل، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وتم العثور على الطيار في السابعة من صباح اليوم في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة.
وأضاف أنه جرى إسعاف الطيار للمستشفى للاطمئنان على صحته، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل الحادثة في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة وعرة بأصدار تهامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.