العثور على قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة وعرة بأصدار تهامة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة عسير، العثور صباح اليوم (الثلاثاء) على قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب النماص، وهو بصحة جيدة.

وكانت الإمارة أعلنت في وقت سابق اضطرار طائرة رشّ من طراز “therush S2R-34″ therush S2R-34” تتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى الهبوط في منطقة وعرة غير مأهولة في أصدار تهامة أمس (الإثنين).

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محمد بن دوسري في بيان ثالث حول الحادثة قبل قليل، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وتم العثور على الطيار في السابعة من صباح اليوم في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة.

وأضاف أنه جرى إسعاف الطيار للمستشفى للاطمئنان على صحته، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل الحادثة في وقت لاحق.