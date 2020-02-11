“العمل” تحقّق في شكوى تعمُّد مقيم إيذاء موظف لفصله

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مفتشيها باشروا التحقيق في حادثة الفيديو المتداول لموظف في إحدى الشركات يشتكي خلاله من تسلط مديره المقيم عليه ويدّعي فيه بتعمُّد إيذائه لفصله من العمل.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها، أنه “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تمّ الوقوف على الحالة من قِبل إدارة التفتيش وجارٍ التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وكان مقطع فيديو قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يدّعي فيه أنه يعمل في إحدى الشركات منذ سبع سنوات ويتعرّض أخيراً لمضايقات من مديره المقيم، الذي تعيّن منذ ستة أشهر، وإجباره على التوقيع على إنذارات لغرض استخدامها ضدّه وفصله من عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر “العمل” تحقّق في شكوى تعمُّد مقيم إيذاء موظف لفصله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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